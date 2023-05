Venerdì 26 Maggio 2023, 00:05

La stagione della Ternana è finita. Adesso si attendono novità sul futuro, su chi sarà il direttore sportivo e su chi sarà l'allenatore. Ma in attesa di tutto questo, la prima vera novità della nuova pagina rossoverde può partire dai tifosi. Perché coinvolgerebbe proprio loro. Dalla settimana prossima, infatti, chiunque potrà cominciare ad ambire a diventare un potenziale socio della Ternana calcio. Siamo infatti arrivati al momento dell'avvio dell'operazione annunciata già un mese e mezzo fa e legata ad una sorta di azionariato popolare diffuso, fino a un massimo dl 30% delle quote societarie. La settimana prossima, infatti, vedrà la luce la nuovo società per azioni denominata "Club tifo Ternana". E' la stessa Unicusano, proprietaria del club rossoverde, ad avviarla, con un capitale sociale di 240 mila euro, ma è pronta a cedere azioni a chiunque voglia acquistarle, con un numero massimo e un versamento minimo annuale da effettuare. Ogni singola azione costerà 8 euro e comporterà un impegno annuo di 300 euro. Se ne potranno acquistare fino a 15. La società per azioni arriverebbe così a finanziare la Ternana fino a un massimo di 9 milioni di euro e vedrebbe la presenza al suo interno di Unicusano per il 16% delle azioni stesse, con l'università telematica pronta a mettere nella casse della Spa 1,5 milioni all'anno. Detenere le azioni porterà vantaggi a chi le acquisterà. Tra questi, già un mese e mezzo fa si parlava di un 30% in meno sul prezzo dell'abbonamento allo stadio e di altri sconti legati a merchandising, viaggi e anche iscrizioni all'ateneo telematico romano. In sintesi, l'idea sarebbe quella di avere l'intero pacchetto azionario della Ternana calcio così suddiviso: Unicusano con almeno il 55% delle quote della Ternana, "Club tifosi Ternana" fino a un massimo del 30% e un 15% minimo aperto a eventuali nuovi azionisti. Ma quest'ultimo discorso, al momento, sembra essere sospeso, se non tramontato. Ai primi di aprile si parlava di un soggetto imprenditoriale, laziale, pronto a subentrare per un 15% di quote, ma dell'operazione non si è saputo più nulla. Da vedere, ora, se arriverà dalla tifoseria ternana la risposta che la società si attende. Il nuovo soggetto è lì, aperto a chiunque voglia partecipare attivamente acquistando azioni.SA giorni, probabilmente, la stessa Ternana annuncerà l'avviata operazione, che nella memoria riporta indietro agli anni Settanta quando venne fatto qualcosa di simile. Ma i tifosi, al momento, aspettano principalmente di avere novità sulla guida tecnica e sul direttore sportivo. Ma probabilmente, la proprietà deciderà solo nei prossimio giorni, per poi sciogliere le riserve. Ieri, intanto, è ufficialmente finita la stagione anche per la squadra e per lo staff tecnico. Per i calciatori, ultimo giorno di allenamento. Seduta di lavoro all'antistadio Taddei. Si è lavorato sia di mattina che di pomeriggio, con test fisici e atletici in entrambe le sessioni. Poi, è stato dato il rompete le righe. Giocatori e tecnici vanno ora in vacanza. In attesa di vedere quali e quanti di tutti loro saranno di nuovo di ritorno al momento del raduno per la prossima stagione. Dipenderà proprio dalle scelte della società, con il presidente Stefano Bandecchi al momento intenzionato a cambiare radicalmete la squadra e trattenere solo una dozzina di calciatori. Ma anche su questo, c'è da attendere le decisioni effettive.