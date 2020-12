Il Foligno Rugby in campo per sostenere il Natale dei bambini meno fortunati

FOLIGNO - Il Natale riassume il senso più puro del dono. Ed è in questo senso che il Foligno Rugby, guidato dal presidente Andrea Gubbini, con l’ennesima prova di gioco di squadra e di rispetto verso tutti, ha voluto incarnare il dono di Natale. E lo ha fatto attraverso una raccolta, effettuata all’interno della società, col contributo di atleti e famiglie, mettendo insieme generi alimentari, prodotti per la casa, igiene personale e giochi, tutto destinato ai bambini meno fortunati che vivono situazioni di disagio e difficoltà. La consegna dei doni di Natale è avvenuta nelle scorse ore. “Siamo estremamente fieri – ha detto il presidente Gubbini - di poter dire che avete partecipato in tanti. Molto è stato raccolto e tutto quello che il nostro sport rappresenta è racchiuso in ogni singola scatola donata. Voglio ringraziare tutti quanti hanno reso possibile questo progetto. Nonostante la situazione sia difficile per molti se non per tutti, questa iniziativa ci ha fatto sentire vicini e con un unico obbiettivo. Siamo tutti parte della grande famiglia 'Foligno Rugby'. E con questa occasione auguro a tutti noi e a tutta la città – conclude Gubbini - un sereno Natale”.

