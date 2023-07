Il Circolo Canottieri Piediluco ai vertici del canottaggio internazionale

Agosto sarà un intenso mese di competizioni internazionali per il canottaggio europeo e mondiale e dopo la convocazione di Sebastiano Renzi ai Mondiali Under 19, arrivano altre soddisfazioni per il Circolo Canottieri Piediluco.



Per il secondo anno consecutivo - grazie all'intenso lavoro di preparazione coordinato dai due tecnici Fabio Infimo e Riccardo Armeni - il Circolo Canottieri è stato protagonista nelle selezioni del progetto Let’s Row Towards Olympics, il progetto Europeo rivolto ai giovani canottieri nati nel 2009, in programma dal 20 al 27 agosto 2023 e sarà ospitato dalla Germania con Campus organizzati ad Amburgo, Monaco, Essen e Hannover. Anche quest’anno due atleti giallo blu, su 16 convocati, faranno parte della squadra azzurra: Federico Angeletti e Giorgia Ratini Silvi.



Intanto arriva la chiamata nella nazionale Italiana di canottaggio Under 19 per l'atleta giallo blu Sebastiano Renzi, che giò a maggio era stato convocato per gli Europei Under 19, al termine del raduno che si è svolto in questi giorni nelle acque del lago di Piediluco. Renzi sarà quindi ai World Rowing U19 Championships che si terranno a Parigi.



Il Circolo auguran il massimo ai propri atleti e ricorda che sono iniziati i camp estivi, previsti per luglio e agosto, nei quali i giovanissimi hanno la possibilità di provare l’esperienza del canottaggio.