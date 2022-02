PERUGIA - Bloccati nell’inferno di Kiev, tra le bombe e l’avanzata dell’esercito russo, in un albergo senza ancora possibilità di essere presi in consegna dalle autorità italiane in Ucraina.

È la storia drammatica di una coppia di perugini, che qualche giorno fa hanno raggiunto la capitale per completare le procedure relative all’adozione di due bambini.

Secondo quanto raccolto da perugiatoday.it, i due sarebbero bloccati in un albergo e in attesa di essere evacuati.