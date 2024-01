Mercoledì 31 Gennaio 2024, 11:53

GUBBIO - Tira un grosso di sollievo il club rossoblù perché lo stadio Barbetti che potrà ospitare regolarmente le gare interne del Gubbio fino al termine di questa stagione visto che è stata prorogata la deroga all’idoneità stabilita fino a oggi, come da disposizioni del 27 dicembre scorso dopo una verifica della copertura di tribuna e gradinata da parte dei vigili del fuoco con la sottoscrizione di un verbale nel quale si è dichiarata l’agibilità a tempo dell’impianto, essendo scongiurate situazioni d’emergenza ma imponendo un controllo strutturale limitato alla sola tribuna.

Il presidente Sauro Notari affronterà le prospettive con la nuova amministrazione comunale, che uscirà dalle elezioni del prossimo giugno, visto che ci sarà comunque un cambio dal momento che il sindaco Filippo Mario Stirati sta completando il secondo mandato e non è ricandidabile. Il 16 dicembre scorso, alla vigilia di Gubbio-Recanatese, c’era stata la riunione del Gos (Gruppo operativo sicurezza).

Le componenti avevano riscontrato dei distacchi con cedimenti e potenziali condizioni di pericolo nella copertura della tribuna, inducendo di conseguenza la Lega Pro a disporre il rinvio della partita a data da destinarsi per ragioni di sicurezza nel timore di problematiche per l’incolumità di atleti e spettatori. I controlli con la piattaforma dei pompieri hanno permesso di verificare la stabilità delle coperture riportando alla normalità la tribuna e riscontrando la situazione a norma della gradinata. Così è stata prescritta una verifica strutturale della tribuna e la pianificazione di eventuali interventi per la prossima stagione.

La faccenda è in mano al Comune, proprietario dell’impianto e che per divisioni interne tra giunta e dipendenti non intende prolungare la convenzione in scadenza nel 2025 come proposto da Notari, che si è reso disponibile in un piano a lunga scadenza a programmare i lavori che servono, come le coperture, l’anello idrico e l’illuminazione, valutando perfino il ricorso all’erba artificiale (servono oltre 400mila euro) per risolvere il problema dei campi per gli allenamenti e le partite delle giovanili.

Intanto, il tenico Piero Braglia prepara la trasferta di venerdì sera a Pesaro contro la Vis per una sfida tra due squadre in ottima salute: il Gubbio viene da 16 punti nelle ultime 6 partite, i marchigiani non perdono da 9 gare con 2 successi e 7 pareggi. Braglia avrà una pedina in più vista l'ufficializzazione del difensore centrale Bernardo Calabrese, classe 2002, arrivato dal Padova in prestito fino a giugno,