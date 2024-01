Tra il Grifo e Kouan scocca l'ora della verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Settimana caldissima per il Perugia. E non solo perché arriva dopo quattro strepitose vittorie che, dovessero diventare sei o sette, rischiano di riaprire i giochi per il secondo posto. Non solo perché è la settimana finale del mercato, in chiusura giovedì alle ore 20 e con il Perugia che andrà a Milano senza esigenze di rilievo ma pronto a verificare l’entità delle offerte per i grifoni che hanno chiesto di andare via, ovvero Santoro (il Modena è alla finestra dopo l’ultima offerta ritenuta bassa dal club biancorosso) e Furlan, nonché per quelli che invece non hanno chiesto nulla ma sono appetiti altrove (Dell’Orco, Bozzolan). La settimana con ogni probabilità darà un responso definitivo anche sulla vicenda del possibile prolungamento del contratto di Christian Kouan, 24enne centrocampista che ormai è anche una bandiera in onore ai sei anni di permanenza a Perugia, autore di una prestazione da applausi a Pontedera, dove con i suoi strappi, tackle e affondo ha trascinato i compagni al blitz. A fronte di un impegno esemplare, in scadenza di contratto a giugno il centrocampista ivoriano l’estate scorsa non ha fatto comunque mistero di desiderare la B. Il Perugia dal canto suo gli ha inoltrato una proposta di prolungamento alla quale non è stato dato ancora riscontro. I segnali in arrivo sarebbero positivi, anche se poi si sa che le componenti da mettere d’accordo sono molteplici. Ieri il giocatore ha postato nei social un messaggio ai tifosi che sa tanto di amore per la piazza: «Un’altra vittoria importante con la nostra gente, grazie mille tifosi per il supporto di sempre. Questa è la strada, tutti insieme. Forza Perugia». Sino ad oggi non è stata individuata una “deadline” ma è evidente che con la fine del mercato di gennaio le cose sono destinate a cambiare. Dal 2 febbraio, infatti, Kouan sarà libero di firmare un contratto preliminare con qualsiasi club e poi di accasarsi a giugno a parametro zero. Chiaro che il Perugia è alla finestra e attende a stretto giro un segnale di riconoscenza dal giocatore. La porta del club è spalancata per un elemento tra i più importanti, non a caso nelle ultime due gare ha anche indossato la fascia di capitano. Non è detto però che spalancata lo rimarrà più in là, magari dopo che Kouan avrà avuto modo di verificare le eventuali offerte post mercato. Ecco che una decisione, in una direzione o nell’altra, dovrà arrivare in queste ore.Il Perugia domani e giovedì sarà a Milano per valutare gli eventuali rilanci del Modena per Santoro, che intanto continua a lavorare da solo, e del Brescia per Dell’Orco, sempre che arrivino. Ieri alla ripresa il difensore è rimasto a riposo ma le sue possibilità di recupero in vista del match di sabato con il Rimini (quando mancheranno Bartolomei, Vulikic, Vazquez, Mazzoni e Bozzolan) sarebbero concrete al pari di quelle di Ricci. Ieri alla ripresa non era infine presente il tecnico Formisano, a Coverciano per la votazione della Panchina d’Oro e un corso di aggiornamento.