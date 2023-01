Gol di Palumbo e la Ternana torna a vincere sconfiggendo l'Ascoli

TERNI - La Ternana torna alla vittoria. Lo fa sconfiggendo l'Ascoli per 1 a 0 dopo una partita giocata con intelligenza e accortezza, sprecando un po' troppo sotto porta. Tre punti importanti che consentono alla squadra del patron Stefano Bandecchi di rimanere in zona playoff.

Andreazzoli, come anticipato, cambia modulo, passando al 3-4-1-2. La prima occasione è per la Ternana dopo cinquanta secondi con Partipilo che sotto porta calcia alto. I rossoverdi con questo nuovo sistema di gioco continuano a spingere con Partipilo, ancora lui, che calcia debolmente verso Leali.

La Ternana passa in vantaggio al 27'. Diakitè lancia lungo per Favilli, uno che con i piedi sa giocare, che libera Palumbo che dal limite insacca la porta di Leali.

La formazione di Andreazzoli cerca di legittimare il vantaggio all'inizio di ripresa ancora con Partipilo ma il sinistro è alto. I cambi di Bucchi consentono all'Ascoli di costruire qualcosa di buono. Mantovani salva in angolo su Gondo, poi Iannarili si esalta prima su Re e poi su Mendes. Nel mezzo le proteste per una vistosa spinta di Falasco in area su Partipilo che cade e sulla quale Irrati sorvola, senza neanche contattare il Var.

Il 2023 comincia nel migliore dei modi.

TERNANA-ASCOLI 1-0

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Mantovani; Ghiringhelli, Agazzi (37’ st Coulibaly), Di Tacchio, Corrado; Palumbo (44’ st Paghera); Partipilo (37’ st Pettinari), Favilli. All. Andreazzoli

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic (31’ st Re), Botteghin, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Eramo (1’ st Giovane), Caligara (20’ st Lungoyi), Falasco; Dionisi, Gondo (36’ st Mendes). All. Bucchi

ARBITRO: Irrati di Pistoia

RETI: pt 27’ Palumbo

NOTE: spettatori 5.489 per un incasso di 48.655 euro. Ammoniti Sorensen, Simic, Mantovani, Favilli, Di Tacchio, Re, Corrado, Adjapong per gioco falloso, Giovane per comportamento non regolamentare, Partipilo per proteste. Angoli 1-10. Recupero tempo 2’, st 5’