Ternana, Andreazzoli è già sulla strada dell'addio

Aurelio Andreazzoli ai saluti. Una parentesi da allenatore della Ternana durata solo nell'arco di un mese, prima di arrivare alla rottura con la nuova proprietà di Nicola Guida. In attesa di conferme, ci si basa sui quanto trapela. Andreazzoli, richiamato da Stefano Bandecchi per guidare le Fere nella stagione 2023-2024 in serie B dopo la parentesi invernale di tre mesi nel campionato precedente, pare abbia comunicato ai futuri nuovi proprietari la sua decisione di presentare le dimissioni e di rinunciare ad allenare la squadra. A pesare su questa decisione, non ancora ufficializzata e sulla quale la stessa dirigenza della Ternana starebbe riflettendo, pare siano state alcune cose ancora non ben chiare al tecnico di Massa. Compresa, probabilmente, la decisione di cominciare a fare cassa cedendo i big della rosa della passata stagione senza aver ancora preso un solo nuovo calciatore. Una situazione nella quale un allenatore, visto l'avvicinarsi delle date del ritiro, rischia di cominciare la preparazione estiva pre-campionato disponendo solo di una decina di calciatori. I rapporti tra Andrezzoli e il gruppo di Guida, dopo prime avvisaglie di un possibile dissapore tra le parti e di perplessità non nascoste dal mister, pare abbiano preso nelle ultime ore la strada della rottura. Si comincia a fare anche un toto-allenatore. Contatti, a quanto pare, con Daniele De Rossi. Ma c'è anche l'idea di Luca D'Angelo.