Ternana, ora è ufficiale: Adreazzoli torna in panchina

Il ritorno di Aurelio Andreazzoli, adesso, è certo. La Ternana calcio annuncia ufficialmente il ritorno alla guida della prima squadra dell'allenatore di Massa, dopo la parentesi dell'inverno precedente cominciata a Venezia ai primi di dicembre e terminata a fine febbraio con le dimissioni del tecnico stesso. La scelta della società, però, dopo il ritorno di Cristiano Lucarelli e la sua guida fino alla fine del campionato, conferma i rapporti mai interrotti tra lo stesso Andreazzoli e la Ternana, in primis con l'oramai ex presidente Stefano Bandecchi, caratterizzati da continua stima reciproca tra i due. Per questo, Andreazzoli ha atteso e non ha preso altri impegni, fino alla nuova chiamata della Ternana calcio. Torna insieme il suo staff. "Al mister ed ai suoi collaboratori - scrive la società di via della Bardesca nel suo cominciato - l’augurio di buon lavoro ed un grande in bocca al lupo per la prossima stagione agonistica". Allo stesso tempo, si comunica pure l'esonero di Cristiano Lucarelli, che ha il contratto in essere fino al 2025. Ora, si comincia a pensare alla nuova squadra e a programmare il lavoro. Stavolta, mister Adreazzoli ha la possibilità di cominciare da zero e di plasmare insieme al direttore sportivo Luca Leone un gruppo secondo le sue esigenze e con le caratteristiche tecniche congeniali al tipo di gioco applicato dal mister con le sue quadre.