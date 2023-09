Empoli, esonerato Zanetti: fatale il 7-0 subito dalla Roma. Al suo posto torna Andreazzoli

Quattro partite (cinque contando la sconfitta di Coppa Italia con il Cittadella), zero punti, dodici gol subiti, nessuno segnato. I numeri horror dell'Empoli in questo inizio di stagione sono costati la panchina a Paolo Zanetti, tecnico che lo scorso anno aveva trascinato i toscani a una salvezza tranquilla esprimendo un bel gioco e lanciando diversi giovani, Baldanzi e Fazzini su tutti.

Fatali per l'ex Venezia i sette gol incassati all'Olimpico dalla Roma di José Mourinho, che si sommano a prestazioni giudicate non all'altezza dal presidente Corsi. La lotta salvezza sarà lunga e dura e proprio per questo non c'è tempo da perdere.

Al suo posto il numero uno toscano ha richiamato Aurelio Andreazzoli, il tecnico della promozione in Serie A nella stagione 2017-18. Questa per l'ex allenatore della Roma sarà la quarta esperienza sulla panchina dell'Empoli: dopo l'esonero del 2018 venne infatti richiamato prima nel 2019 e poi nel 2021.