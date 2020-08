Giove, rogo vicino all'area di servizio. Gravi disagi sulla linea ferroviaria Roma -Firenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIOVE - Rogo vicino alla linea ferroviaria. Traffico sospeso e pendolari a piedi. Intorno alle 18, nei pressi dell'area di servizio di Giove, sulla A1 è divampato un incendio. A prendere fuoco delle sterpaglie che hanno bruciato proprio a ridosso della linea ferroviaria "alta velocità" e "lenta". Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento congiunto dei vigili del fuoco di Amelia e Terni che hanno lavorato per diverse ore. Interrotta la linea ferroviaria lenta con disagi significativi per i pendolari. In seguito all'incendio il traffico sulla direttissima Roma - Firenze è fortemente rallentato in entrambe le direzioni, con ritardi fino a 180 minuti rispetto ai normali tempi di percorrenza.Pendolari furiosi per i ritardi con cui Trenitalia si sta organizzando per allestire un mezzo di trasporto alternativo. Alle 21.30 hanno fatto sapere di essere ancora "per strada" e che l'azienda di trasporti "stava pensando" ad un autobus per riuscire a condurre a casa i malcapitati viaggiatori.