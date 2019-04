© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Intensa attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, in linea con le direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, attuata con servizi potenziati, disposti dal Questore di Terni Antonino Messineo, mirati alla prevenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Oggetto dei controlli di questa mattina, due istituti scolastici superiori, nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, la stazione ferroviaria e le aree limitrofe, i parchi e le aree verdi, che sono stati passati al setaccio con il supporto dell’infallibile fiuto dell’unità cinofila. Il pastore tedesco Condor era lì ad attendere tutti i passeggeri che scendevano dai treni provenienti da Roma e da Perugia, e proprio fra questi ha individuato un romano che è stato trovato con della marijuana, nascosta all’interno di un ovetto di cioccolato, che è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore. I controlli verranno ripetuti nei prossimi giorni al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e dei turisti che arriveranno in città per le festività pasquali.