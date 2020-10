Perugia, assalto ai garage di San Sisto: più di venti colpi

PERUGIA - Quattro da una parte, sette da un’altra, sette da un’altra ancora più un’altra decina. E tante altre segnalazioni in varie zone del quartiere. Quella dei furti dentro e fuori San Sisto, specie nei garage, giorno dopo giorno sta diventando una situazione di particolare allerta. Con richiesta alle forze dell’ordine di una maggior presenza per le strade e anche inevitabili segnalazioni attraverso i social network al fine di mettere in guardia più persone possibili.

Certo, se prestare ancora più attenzione per evitare i raid nelle abitazioni è cosa sicuramente possibile, non appare al contempo facilissimo poter prestare ulteriore maggiore attenzione per i garage. Specie quelli condominiali, magari ai piani sotterranei. Proprio questo sembra essere il contesto di uno degli ultimi assalti registrati in zona via Cimarosa. Almeno quattro, se non di più, i garage che tra venerdì e sabato i residenti hanno trovato aperti e svaligiati dai banditi. Ma c’è anche chi ne segnala sette, qualche giorno prima, in un’altra zona non molto distante. Così come assalti in via Pergolesi e via Bellini, mentre nelle ultime ore altre segnalazioni di furti hanno riguardato la zona “alta” per intenderci verso Lacugnano.

«Siamo stufi e non è possibile che nessuno faccia nulla» dice un residente che ricorda anche come qualche giorno fa la polizia abbia bloccato «degli spacciatori vicino alle scuole».

