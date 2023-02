Tre colpi di pistola nella notte contro i portoni di due case

Tre colpi di pistola sono stati sparati la notte scorsa in via XXIV maggio a Pratola Peligna nei pressi del teatro comunale D’Andrea, nella zona di Sulmona, in provincia dell'Aquila. I colpi hanno raggiunto i portoni di due abitazioni lungo la strada, nei quali risiedono un imprenditore nel settore della ricostruzione e un gestore di bar. Ma bisogna capire e verificare se si sia trattato di un gesto intimidatorio nei confronti di uno dei due o se il bersaglio sia stato del tutto casuale. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona, svegliati verso le due e trenta di ieri notte dal rumore degli spari.

In strada, quando si sono affacciati, non c’era però già più nessuno. Solo il sopralluogo dei carabinieri successivamente ha permesso di ritrovare i tre bossoli di arma da fuoco, probabilmente una pistola. Sulla vicenda sono ora in corso gli approfondimenti: colpi pistola da una parte per cercare di capire se qualcuno abbia voluto e potuto lanciare un messaggio intimidatorio a qualcuno che risiede nella zona (non necessariamente i proprietari delle abitazioni colpite), dall’altro quello di cercare nelle telecamere di videosorveglianza della zona qualche immagine utile a ricostruire quanto accaduto. Un gesto comunque inquietante che arriva a poche settimana da fatti simili verificatisi a Sulmona.