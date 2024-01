Giulianova, spara contro la moglie, non la colpisce e poi la picchia: fermato un 70enne

Spara alla moglie dopo l’ennesima lite, ma i colpi non la raggiungono. Lei finisce comunque in ospedale per lo choc e le botte subite. È accaduto stamattina a Giulianova dove un uomo di 70 anni ha preso il fucile, legalmente detenuto, e ha sparato alla donna, senza riuscire a colpirla.

Non contento, l’ha malmenata. Un vicino ha sentito le grida e ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti prontamente insieme a un’ambulanza del 118. L’uomo è stato fermato ed è in caserma.