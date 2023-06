Lunedì 26 Giugno 2023, 07:05

PERUGIA - Torna la paura per i ladri. In questo caso sono almeno tre i quartieri presi d’assalto negli ultimi giorni, e vista la distanza l’uno dall’altro è lecito pensare come possa trattarsi di tre bande differenti.

L’ultima zona in ordine di tempo a essere stata presa di mira dai ladri è quella lungo via della Scuola a Ponte San Giovanni. Dove, secondo il racconto fatto da diversi residenti (anche attraverso i social network) nella notte tra sabato e domenica sono state registrate le incursioni di alcuni ladri. «Massima attenzione» è ovviamente l’avvertimento tra residenti che gira per le strade del quartiere, dal momento poi che l’arrivo della stagione estiva e i tanti eventi in giro comportano inevitabilmente come alcune case possano essere lasciate disabitate per qualche ora o qualche giorno.

Altri allarmi sempre nel fine settimana appena concluso sono arrivati da Castel del Piano. Anche in questo caso nelle chat tra residenti c’è l’invito a tenere gli occhi bene aperti soprattutto nella zona della scuola elementare. E anche a San Marco le chat e le voci di quartiere tornano a farsi sentire soprattutto per quanto riguarda la presenza, registrata in giro per le strade del quartiere, di alcuni personaggi quantomeno sospetti. Personaggi sospetti che sarebbero stati notati e segnalati in realtà anche nella zona di Castel del Piano.

E dal momento che quella dei furti è un’emergenza, parallelamente continuano i controlli del territorio volti proprio a cercare di intercettare le bande in azione. Controlli che la questura ha disposto non solo intorno a Perugia ma anche in Altotevere, con gli agenti del commissariato coadiuvati dai colleghi del reparto prevenzione crimine. Ai posti di blocco sono state identificate oltre cento persone e controllate decine di auto.

Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti – anche appiedati - delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di molestia e disturbo ai turisti.