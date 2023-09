Martedì 19 Settembre 2023, 07:00

PERUGIA - Un fenomeno dilagante nelle ultime settimane. Partito, o forse sarebbe meglio dire ripartito, dalla zona di San Sisto e poi arrivato soprattutto dalle parti della stazione. Il fenomeno in questione è quello dei furti nelle auto, con le macchine in sosta spaccate per rubare qualsiasi cosa possa essere stata vista all’interno.

Come se non bastasse la rabbia per il danno subito, e magari anche per essersi visti portare via un paio d’occhiali o la borsa della palestra, il risvolto ulteriore è particolarmente dannoso e recita così: centinaia di acquisti con le carte contactless trovate nelle borse e nei portafogli portati via dopo le spaccate alle auto.

Per intendersi, bancomat e carte di credito che non hanno bisogno di essere inserite nel pos per pagare ma che basta solo poggiare. La differenza non è solo di comodità, purtroppo: per le contactless infatti non è previsto digitare il pin finché non si supera un limite di spesa. Che può andare da 30 a 50 euro, a seconda degli istituti di credito. Bene, moltiplicate acquisti da 30 e 50 euro per centinaia di “strisciate” e vi renderete conto del danno provocato ai conti correnti delle persone cui le carte sono state rubate nelle auto prese d’assalto.

Questo è quanto emerge proprio dalla zona della stazione, dove alcuni commercianti hanno capito di aver a loro insaputa “ospitato” questo tipo di transazioni nelle proprie attività commerciali. Lo hanno capito quando, più volte e per diversi giorni sono stati contattati dalle forze dell’ordine per avere informazioni a seguito di denunce presentate da cittadini vittime di queste spaccate.

Il fenomeno, come detto, specie alla stazione sarebbe notevole e riguarderebbe un po’ tutto dalle sigarette ai gratta e vinci fino ad alcolici e generi alimentari: tutto quello che si può acquistare ma soprattutto rivendere. E in azione potrebbe essere un gruppo di persone, una specie di banda. «Il consiglio - dice proprio uno dei commercianti - è quello di fare massima attenzione prima di scendere dall’auto evitando di lasciare in auto qualunque cosa e specialmente borse e portafogli».

Intanto, a proposito di balordi in azione, la polizia ha arrestato in piazza Vittorio Veneto due stranieri coinvolti in una rissa nella notte di domenica. Rissa in cui sono spuntati anche dei coltelli. I poliziotti hanno visto un guppo di persone prima picchiarsi e poi scappare. Uno dei partecipanti alla zuffa è stato bloccato subito, un altro invece a seguito di ricerche. Un venticinquenne è stato ferito a una mano e al volto.