Fotovoltaico al Peglia. La Regione boccia il progetto: mancano i requisiti di legge

La Regione Umbria ha rigettato la proposta di realizzazione di un impianto fotovoltaico alle pendici del Monte Peglia per mancanza dei requisiti di legge. A darne notizia la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, sabato 13 marzo nel corso di una conferenza stampa della giunta.

Il progetto, presentato da una società con sede a Frosinone, riguardava l'installazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi in località San Faustino, nel comune di Orvieto, su circa 40 ettari di territorio (divisi in tre campi distinti), costituito da circa settantacinquemila pannelli, per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva pari a circa 34,2 megawatt, un investimento complessivo di 20 milioni di euro.

Numerose erano state le prese di posizione contro l'installazione: dal comune di Orvieto che aveva dato parere non favorevole, al comitato di tutela del Monte Peglia, a molte associazioni ambientaliste come Amici della Terra, ai sindaci del territori limitrofi (Ficulle, Parrano e San Venanzo) e coinvolti.

Il progetto, bloccato in fase di Via (Valutazione di Impatto Ambientale), potrà essere ripresentato assolvendo tutti gli obblighi di requisito normativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA