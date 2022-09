Foligno, rapporti tesi tra vicini, la polizia provvede al ritiro cautelare delle armi

FOLIGNO - Gli agenti del Commissariato di Foligno, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti presso un’abitazione della città dove, a causa di alcuni rapporti di tensione tra vicini, hanno proceduto al ritiro delle armi e della licenza nei confronti di un cittadino. Gli operatori erano stati contattati dall’uomo che, dopo essersi lamentato dei cattivi rapporti intercorrenti con il vicino e della situazione di tensione che si portava avanti da diversi anni, ha minacciato - riferisce una nota della Questura - di farsi giustizia da solo utilizzando uno dei fucili in suo possesso. I poliziotti della Sala Operativa, a quel punto, hanno immediatamente inviato sul posto una pattuglia che, dopo aver identificato i contendenti, li ha sentiti in merito per ricostruire la vicenda. Dal racconto delle parti coinvolte, che hanno fornito versioni discordanti circa le ragioni dei cattivi rapporti, è emerso che queste erano in lite da diverso tempo per motivi di vicinato. Il richiedente – un 70enne – ha spiegato di essere esasperato del comportamento e dei dispetti del vicino che era solito gettare i rifiuti nei suoi contenitori. Gli agenti hanno quindi sentito il vicino di casa – un 80enne – che ha dichiarato che da anni subiva furti e molestie da parte del vicino. A quel punto, gli agenti, terminati gli accertamenti di rito, dopo aver reso edotte le parti delle loro facoltà di legge e averle invitate a tenere un comportamento più contenuto, si sono portati presso l’abitazione del 70enne per il ritiro cautelare dei fucili e della licenza. Al termine delle attività di rito, gli agenti hanno inserito l’evento - spiega ancora la Questura - nell’applicativo Scudo e in seguito hanno ripreso gli ordinari servizi di controllo del territorio.