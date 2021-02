Foligno, nell'ultimo giorno di zona rossa in 30 guardano la partita su maxi schermo all'interno di un circolo. Scattano sanzioni per violazioni Covid e altri accertamenti

FOLIGNO - Blitz di polizia e carabinieri: scoperte oltre 30 persone che stavano guardando una partita di pallone all’interno di un circolo. È accaduto domenica pomeriggio a Foligno nell’ultimo giorno di zona rossa provinciale. L’azione di controllo per il rispetto delle normative anti Covid è stata messa a frutto dalle forze dell’ordine senza soluzione di continuità. Il blitz ha permesso di accertare . Spiegano fonti investigative la presenza di una trentina di persone che sono state tutte sanzionate. Ad intervenire, secondo quanto apprende Il Messaggero, i poliziotti del Commissariato di Foligno, coordinati dal vicequestore Bruno Antonini, e i carabinieri della Compagnia di Foligno. Tutti i soggetti che stavano vedendo la partita, pare addirittura su maxi schermo, sono stati sanzionati per le violazioni alle disposizioni anti Covid. Inoltre sono in corso accertamenti per verificare se tra i presenti ci siano soggetti inseriti negli elenchi di coloro che devono rispettare quarantene o altre restrizioni relative alla pandemia. Sono ulteriormente in corso valutazioni relative al circolo oggetto del bltz.

