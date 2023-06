Martedì 27 Giugno 2023, 08:00

Mancanza delle autorizzazioni, gravi carenze igienico sanitarie, disturbo alla quiete pubblica, violazione delle leggi commerciali su area pubblica e violazione delle occupazioni di suolo pubblico: scatta il blitz della polizia locale. Gli agenti guidati dal comandante Marco Baffa hanno sanzionato una serie di esercizi pubblici. Il tutto è scaturito nel quadro di una serie controlli predisposti dal comando di polizia locale. In uno si è accertato che l’attività risultava sprovvista delle autorizzazioni. L’illecito ha comportato oltre alla sanzione amministrativa di cinquemila euro, contestata al titolare dell’attività, anche la contestuale sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande fino all’avvenuta regolarizzazione dei titoli autorizzativi necessari per lo svolgimento della medesima, stante l’assenza dei requisiti igienico sanitari di legge riscontrata.

L’ANALISI

Un ulteriore controllo, sempre in materia igienico sanitaria, effettuato congiuntamente con personale Asl, ha portato alla sospensione e chiusura di un locale in città, per le gravi irregolarità igienico sanitarie riscontrate. Nella rete della polizia locale, con conseguenti sanzioni, anche 2 operatori commerciali su area pubblica per violazione alle leggi commerciali e 4 pubblici esercizi per violazioni alle occupazioni di suolo pubblico non regolari rispetto alle autorizzazioni rilasciate. Denunciato inoltre il titolare di un pubblico esercizio per disturbo alla quiete pubblica «in quanto faceva uso di strumenti di riproduzione sonora musicale in orari notturni». Sanzionati inoltre 3 pubblici esercizi per violazioni al regolamento di polizia urbana in relazione alla musica diffusa nei locali.

LA STRETTA

«Nei prossimi giorni - ha riferito il comando di polizia locale - proseguirà la programmazione di controlli mirati, per incrementare il controllo ed il presidio del territorio cittadino con servizi relativi alla circolazione stradale e finalizzati al contrasto delle condotte di guida pericolosa, nonché di vigilanza relativamente alle segnalazioni che pervengono dalla cittadinanza con periodiche verifiche e il monitoraggio delle situazioni che sono state al centro degli interventi nei giorni scorsi”. Un’azione, quella portata avanti in questo ambito dalla polizia locale che punta da un lato a scovare chi pone in essere comportamenti scorretti e viola la legge, ma sopratutto mira a tutelare quei commercianti e titolari di attività di ristorazione, bar e ricettive che quotidianamente sono corretti». L’obiettivo, quindi, è quello di tutelare il libero commercio e i rispetto incondizionato di legge e norme.