Foligno, Giostra della Quintana: svelato il programma della Sfida di giugno, arriva Adriano Panatta

FOLIGNO - Ufficializzato il programma della Giostra della Quintana della sfida in programma sabato 15 giugno, alle 21, al Campo de lI Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti”. A spiegare cosa accadrà nell'arco di 18 giorni, tanto sono quelli durante i quali si articolerà il programma, è stato il presidente dell'Ente Giostra Domenico Metelli. Tante le novità tra cui la presenza a Foligno del grande campione di tennis Adriano Panatta. Ci sarà anche una doppia presenza da Gubbio con gli sbandieratori e i balestrieri. Il programma si aprirà il 29 maggio, dalle 21, con la “Notte di Bandiere” ed esposizione del Gonfalone a Palazzo Comunale- Dal 30 maggio al 1 giugno apriranno le taverne che proseguiranno quindi da 3 al 14 giugno. Il 30 maggio ci sarà la presentazione dei Palii di Giostra. Il 1 giugno al Parco dei Canapè andrà in scena “I bambini incontrano la Quintana” e sabato 2, dalle 21 al Campo de li Giochi ci saranno le prove ufficiali di Giostra. Tanti anche gli appuntamenti dedicati alla cultura con arte, musica, danza, tavola, scienza, poesia, costume Secentesco. Si passerà quindi al premio giornalistico “Ariodante Picuti” e appuntamento sarnano dedicati anche a “La Giostra di Libri” e alla scoperta, attraverso visite guidate tematiche su “Barocco sacro e profano in città”. E ci saranno anche altri appuntamenti, tutti gratuiti, fino ad arrivare a venerdì 14 giugno con il Corteo Storico delle rappresentanze rionali e quindi a sabato 15, dalle 21, con la Giostra al Campo de li Giochi. Il programma è statao presentat, per la prima volta, all'interno della sede Rai dell'Umbria,