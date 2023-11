Coppa Davis, Adriano Panatta fa infuriare i tifosi: ecco cosa ha detto

Martedì 28 Novembre 2023, 09:00

L'Italia ha trionfato in finale di Coppa Davis ma, durante il match, in tanti hanno cominciato ad inveire contro un grande della storia del tennis, Adriano Panatta, che avrebbe in qualche modo 'gufato' in diretta televisiva poco prima del match che ha visto trionfare Jannik Sinner su Alex de Minaur. Ma cosa avrà mai detto il grande tennista su quello che in molti considerano il suo erede naturale? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



