Parte il podcast "Primati Sportivi": tra gli ospiti Panatta, Tortu e Agostini

Primatisti, detentori di record e grandi campioni olimpici. Apnea, kayak, maratona, tennis, golf e pallavolo, ma non solo. Da oggi, giovedì 19 ottobre, i grandi protagonisti dello sport saranno ospiti della serie podcast "Primati Sportivi": 10 puntate, una in uscita ogni giovedì, prodotte da Dr Podcast.

Umberto Pelizzari, Giacomo Agostini, Antonio Rossi, Alex Tucci, Max Calderan, Adriano Panatta, Matteo Manassero, Flippo Tortu e altri pronti a raccontarsi ai microfoni di Michele Damiani, Federico Rago e Luca Pappaianni: l’obiettivo dei tre giornalisti è quello di far emergere il lato umano del campione e, tra aneddoti, curiosità e ricordi dal passato, ricostruire insieme a lui la sua storia e i suoi successi.

Tennis, la scalata di Giunta: il giovane romano entra tra i primi mille della classifica Atp

Ospite della prima puntata ci sarà l’esploratore estremo Max Calderan, che in Oriente ha percorso i 1100 km di sabbia del deserto del Rub’ al-Khali, il cosiddetto Quarto Vuoto, il deserto sabbioso più grande del mondo, percorso mai fatto prima dall’uomo e che oggi ha preso il nome di Calderan Line in suo onore.

Nella seconda toccherà invece ad Antonio Rossi, che dopo la brillante carriera sportiva è stato Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani della Regione Lombardia ed è attualmente Sottosegretario ai Grandi eventi sportivi.

Nella quarta ci sarà Alex Tucci, ex maratoneta azzurro, mentre la quinta sarà dedicata a Giacomo Agostini, che offrirà uno spunto di riflessione sul tema della morte, scoglio emotivo che lui, durante gli anni in cui gareggiava, ha sempre superato grazie alla passione e al pensiero «questo non potrà mai succedere a me». Le altre cinque puntate della serie, che avranno per protagonisti Adriano Panatta, Matteo Manassero, Filippo Tortu e altri nomi che saranno presto svelati, sono attualmente in fase di registrazione.