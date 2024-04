Adriano Panatta e le baby gang: «Ripristinerei le pene corporali, qualche "nerbata" sul sedere non farebbe male»

Adriano Panatta propone per i più giovani una "ricetta educativa" all'antica, con alcune affermazioni sul fenomeno delle baby gang destinate a far discutere. «Non vorrei dire una cosa forte ma io la dico - ha dichiarato in una conferenza stampa in Comune a Treviso - Ma ripristinare le pene corporali, dare tre o quattro nerbate sul sedere, senza esagerare, non farebbe male. Dopo che sono andati via doloranti per 15 giorni forse ci pensano a quello che hanno fatto». Questa la risposta di Panatta a una domanda sulle baby gang, violento fenomeno che da qualche tempo riempie le pagine di cronaca del Trevigiano.

Adriano Panatta e il fenomeno delle baby gang

L'ex campione di tennis, residente in città ormai da molti anni, ha anche suggerito la formula alternativa di obbligare i bulli a «spalare del concime.

Punizioni un po' umilianti, insomma, per far loro capire che stanno sbagliando. Poi non credo siano delinquenti incalliti, sono solo bulletti - ha concluso - e se si vuole li si mette a posto».