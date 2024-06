Giovedì 6 Giugno 2024, 07:10

Circa 200 ragazzi a scuola nel pomeriggio, vestiti di tutto punto, senza zaini e libri ma accompagnati soltanto da un grande sorriso e tanta emozione: martedì, all’istituto comprensivo Garibaldi di Aprilia si è tenuto un vero e proprio ballo di fine anno, come usano fare in America per celebrare la fine dell'anno scolastico.

«È la prima volta che ospitiamo un evento del genere a scuola. L’idea è nata quasi per gioco e doveva essere una sorpresa per i ragazzi, per questo abbiamo mantenuto il segreto fino all’ultimo», spiega Giuseppina Forgione, dirigente scolastico dell’istituto Garibaldi.

«Volevo salutare gli studenti delle nove terze classi che quest’anno finiscono il percorso e dovranno sostenere l’esame di Stato, per poi prepararsi alle scuole superiori. Queste sono le prime classi terze che hanno completato l’intero ciclo scolastico in presenza, dopo che il Covid aveva costretto le scuole alla didattica a distanza. Si può dire che li abbiamo visti crescere», aggiunge la dirigente scolastica.

I ragazzi sono stati invitati a una cerimonia di premiazione, senza però sapere che per loro ci sarebbe stato un intero pomeriggio di divertimento. Il dirigente scolastico, i docenti e tutto il personale della scuola hanno organizzato una festa per salutare i ragazzi e ringraziarli del percorso di crescita e formazione vissuto insieme; con l’occasione sono stati anche premiati gli studenti che quest’anno si sono distinti in diverse competizioni, le olimpiadi di matematica, le olimpiadi del disegno tecnico, i giochi sportivi di atletica, il premio letterario Incrociamo le penne, concorsi musicali.

«Non abbiamo voluto svelare molto dell’evento, proprio per garantire l’effetto sorpresa e ci siamo riusciti. I ragazzi sono arrivati a scuola nel pomeriggio, dopo la premiazione la festa è entrata subito nel vivo con balli, musica e karaoke all'aperto. Per l’occasione i docenti, che i ragazzi incontrano tutti i giorni in classe, hanno vestito i panni dei dj, scegliendo la musica per far scatenare i ragazzi in cortile», racconta la Forgione.

«Mi ha commosso la loro emozione, erano davvero sorpresi. Una classe mi ha donato anche una penna con una dedica personalizzata: “Grazie per gli sforzi fatti e per aver reso la nostra esperienza scolastica la migliore possibile”».