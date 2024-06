L’Arma dei Carabinieri celebra i 210 anni alla Villa comunale di Frosinone

Si è svolta alla Villa Comunale di Frosinone l’annuale celebrazione per la Fondazione dell’Arma dei Carabinieri che quest’anno ha compiuto 210 anni. Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato le massime autorità istituzionali, militari, civili e religiose del territorio, sindaci e associazioni, il comandante provinciale il colonnello Gabriele Mattioli ha ricordato il ruolo svolto dall’Arma definita “sentinella a tutela della legalità e dei valori fondanti della Nazione”. Consegnati encomi e una medaglia d’argento al Merito civile ai carabinieri che si sono distinti in determinate operazioni e situazioni. Tracciato il bilancio dell’impegno nel contrasto ai fenomeni criminali, in particolare furti, violenza di genere e droga. Oltre centomila i controlli di prevenzione.