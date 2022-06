Foligno, Giostra della Quintana: il concerto della Banda della Guardia di Finanza incanta tutti

FOLIGNO - Dopo oltre due anni di assenza dalle scene, a causa delle restrizioni sugli spettacoli emanate per contenere la pandemia da Covid-19, la Banda del Corpo della Guardia di Finanza è tornata ad esibirsi in Umbria. E lo ha fatto nella serata di martedì 14 giugno, nella suggestiva cornice della 76ª edizione della Giostra della Quintana di Foligno, con l’intento di contribuire, attraverso la musica, a diffondere il messaggio de “la ripartenza”.vUn tema la cui rilevanza è stata sottolineata dalla partecipazione delle autorità regionali e locali, tra le quali la presidente della Giunta Regionale dell’Umbria Donatella Tesei, il prefetto di Perugia Armando Gradone e il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini. Lo spettacolo ha avuto inizio già prima delle 18, allorquando il maestro direttore colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, alla testa dei suoi 102 elementi, ha sfilato per le strade del centro storico di Foligno, preceduto da un corteo di tamburini e di sbandieratori in costume d’epoca, per raggiungere il palco allestito nella centralissima piazza della Repubblica. Il concerto ha avuto inizio con un omaggio musicale alla città ospitante, il “First imperiale” del compositore umbro Girolamo Fantini (Spoleto, 1600 - Firenze 1675), seguito da un repertorio di un’ora e mezza di brani strumentali e di classici della tradizione italiana, tra i quali “Non ti scordar di me”, “Con te partirò”, “O sole mio” e “Nessun dorma”, magistralmente interpretati dal tenore Piero Mazzocchetti. Nel finale, i saluti e i ringraziamenti del comandante regionale Umbria della Guardia di Finanza, generale di brigata Alberto Reda, che ha evidenziato come, quale auspicio per la ripartenza, la scelta dei brani operata dal maestro direttore della Banda abbia sottolineato la forza e il genio di cui il Paese, l’Umbria e la città di Foligno sono capaci. A seguire, il sindaco di Foligno e il presidente dell’Ente “Giostra della Quintana” Domenico Metelli hanno manifestato grande soddisfazione per la presenza della prestigiosa Banda del Corpo proprio nell’anno della “Quintana della ripartenza”. Al termine, il momento più coinvolgente dell’evento, con l’esecuzione dell’Inno Nazionale cantato dal Tenore Mazzocchetti, accompagnato dal pubblico. Il complesso bandistico della Guardia di Finanza, fondato ufficialmente nel 1926, annovera numerose presenze nella regione (più di recente, Spoleto nel luglio 2017, Foligno nel settembre 2019 e Gubbio nel gennaio 2020), e vanta palcoscenici d’eccezione, quali l’Accademia di Santa Cecilia in Roma, il Teatro della Scala di Milano e il Teatro San Carlo di Napoli, oltre a partecipazioni internazionali di prestigio quali, fra tutte, un emozionante concerto a Ground Zero a New York, luogo simbolo della coscienza nazionale americana dopo i tragici attentati dell’11 settembre 2001.