Auto cannibalizzate di notte all’Infernetto e tra i residenti è allarme per la banda del furgone bianco. Così è stata ribattezzata la cricca che gira nel quartiere, individua le berline di un certo valore, ne smonta alcune parti e poi si dilegua. L’ultimo colpo la notte tra mercoledì e giovedì scorsi all’interno del comprensorio a ridosso della Colombo. I cancelli erano rimasti aperti «su richiesta dei vigili – racconta Stefania, una delle vittime della banda – perché dovevano essere abbattuti dei pini». Giovedì mattina per la donna l’amara sorpresa.

I FATTI La Bmw di famiglia era stata devastata. I soliti ignoti avevano mandato in frantumi il vetro lato guida, aperto lo sportello e una volta nell’abitacolo avevano smontato tutto il cruscotto, compreso il volante, e la calandra anteriore con tutti i fari. Un danno enorme per un’auto che aveva pochi mesi di vita. La stessa sorte è toccata, a pochi minuti di distanza, anche a un’Audi A 5 parcheggiata nello stesso comprensorio. Stefania ha presentato denuncia ai carabinieri che da giorni sono sulle tracce della banda.

«I militari – aggiunge la donna – ci hanno riferito che questi malviventi fanno razzie nel quartiere, girano su un furgone bianco già ripreso da molte telecamere. Il mezzo monta una targa che dai controlli degli investigatori è risultata falsa. Prima di agire fanno un sopralluogo nella zona per verificare la presenza della videosorveglianza. Chiunque noti un furgone bianco sospetto – lancia, infine, un appello Stefania – avverta immediatamente le forze dell’ordine». Non è escluso che prima di colpire la cricca abbia controllato e verificato come la notte tra mercoledì e giovedì il cancello del complesso residenziale rimanesse aperto per le operazioni di abbattimento degli alberi. «Evidentemente già da tempo stavano controllando quest’area, aspettando l’occasione per agire», aggiungono altri residenti. Le due razzie seguono quelle di altre, sempre all’Infernetto, con le stesse modalità e le vetture “scelte” sono sempre berline costose. Soprattutto Bmw e Audi. Quella stessa notte, tuttavia, i malviventi si sarebbero spostati anche a Ostia, razziando un’altra berlina. La banda potrebbe essere la stessa che ha già cannibalizzato altre auto a Mostacciano. Almeno tre. Ad avanzare l’ipotesi è Cynthia, un’altra vittima della banda del furgone bianco. «È successo anche alla mia Bmw X1 e a quella del mio vicino, una serie 2 – racconta la donna che vive nel quartiere a sud della Capitale - mentre ero dai carabinieri per la denuncia, è arrivato un uomo che aveva subito gli stessi furti in una strada adiacente a quella dove vivo. La mia auto lasciata nel parcheggio condominiale, chiuso con la sbarra, e con tanto di telecamere». Potrebbe trattarsi di furti su commissione per rivendere illegalmente i pezzi sul mercato parallelo.