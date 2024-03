Venerdì 8 Marzo 2024, 08:31

FOLIGNO Successo di iscrizioni per il 3° Rally Città di Foligno, in programma questo fine settimana a Foligno e Nocera Umbra, arrivate a 68 per le vetture “moderne” e a 16 per le “storiche”, per un totale quindi di 84, superando di gran lunga il plateau delle due edizioni precedenti.

Il rally inaugura quindi al meglio le due validità che gli sono state assegnate, quella appunto dei Campionati tricolori di rally su terra, sia per il moderno che per lo storico, con il 1° Rally Storico Città di Foligno.

Il percorso, che si snoda sui territori di Foligno (con una prova speciale) e Nocera Umbra (con altri due tratti cronometrati), presenta 286 chilometri dei quali 76 di prove speciali, nel dettaglio 3 da ripetere 3 volte. Sono “piesse” nella quasi totalità inedite, rispetto alle due precedenti edizioni, ciò per rendere ancora più appassionante e avvincente la sfida in terra umbra.

Parte come favorito il vicentino Alberto Battistolli (Skoda Fabia Rally2), che vinse lo scorso anno e quindi cerca il bis di allori, mentre scorrendo l’elenco iscritti ci si accorge di un’ importante defezione, quella del folignate Francesco Fanari, il vincitore della prima edizione, quest’anno tenuto lontano da impegni di lavoro.

A cercare di fermare Battistolli ci proverà Jean Philippe Quilichini (Skoda), uno che a Foligno ha sempre fatto bene, per passare al fiorentino Tommaso Ciuffi (Skoda), terzo nel tricolore del 2023, quindi un “cattivo cliente” che punta di certo in alto.

Al via anche Mikko Heikkila, il campione finlandese 2022, nonché nono nell’Europeo dell’anno passato, il quale arriva in Italia, anche lui con una Fabia, per allenarsi bene sulla terra, vista la tecnicità delle nostre strade bianche

Per quanto riguarda il programma, intensa la giornata di domani, con inizio dalle ore 8,00 con le verifiche tecniche organizzate al parco assistenza, zona industriale “La Paciana”. Poi, dalle 11,00 alle 12,30 avranno luogo le prove libere della “Qualifying stage” e dalle 13,00 alle 14,00 la “Qualifying Stage” riservata ai Prioritari ed alle vetture Rally2/R5.

Dalle 14,15 alle 17,00 è in programma lo “Shakedown” (il test con le vetture da gara, riservato a chi non farà la “Qualifying Stage”), per arrivare quindi alla cerimonia di partenza in piazza della Repubblica in Foligno alle ore 19,01, dopo la quale i concorrenti porteranno le vetture al riordinamento notturno in viale Marconi a Foligno.

Domenica il clou della competizione: i concorrenti lasceranno il riordinamento notturno dalle ore 7,31. Le 9 sfide cronometrate saranno nell’arco di tutta la giornata con la bandiera a scacchi pronta a sventolare in piazza della Repubblica dalle ore 17,30, con premiazione sul palco.