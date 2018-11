Foligno, accattonaggio molesto al cimitero nella Giornata dei Defunti, blitz della polizia locale: scatta la multa da 80 euro

FOLIGNO - Una nigeriana chiedeva denaro, con insistenza, davanti all’ingresso del cimitero centrale: è stata identificata - come riferisce una nota del Comune - dagliagentid le comando di Polizia Locale di Foligno e sanzionata per 80 euro sulla base dell’ordinanza sindacale che vieta l’accattonaggio molesto su tutto il territorio comunale. La donna, di 24 anni, è risultata regolare in ordine alla sua presenza sul territorio nazionale. L’intervento del corpo di polizia locale si inquadra nell’ambito del potenziamento dell’attività di controllo del territorio comunale per contrastare l’accattonaggio molesto, in centro città ma anche nelle aree di parcheggio periferiche. I controlli si sono estesi anche agli altri cimiteri. © RIPRODUZIONE RISERVATA