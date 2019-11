Foligno, in 18 guidano l'auto senza patente: scatta la super multa da 5mila euro. In azione i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Sessantotto auto sequestrate nei primi 10 mesi dell’anno per “mancata assicurazione”. E’ uno dei dati che emerge dall’attività costante dei carabinieri della Compagnia di Foligno, al comando del maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini, e nello specifico della Sezione Radiomobile guidata dal luogotenente Stefano Palazzi. Sono, quindi, quasi sette le auto che dall’inizio del mese sono state sequestrate ogni mese. L’assenza dell’assicurazione, titolo tecnicamente “mancante” ha fatto scattare anche multa da 868 euro ciascuna. Andando ad analizzare i numeri dell’attività sul campo si scopre che la Sezione Radiomobile ha eseguito rilievi, nell’arco di riferimento dei primi 10 mesi di quest’anno, su 125 incidenti stradali, il 30 per cento dei quali con lesioni per le persone coinvolte superiori a 40 giorni di referto. Nello stesso periodo di riferimento dell’anno precedente gli incidenti erano stati in totale 84 e quindi l’incremento al 30 ottobre scorso è di più 40 casi. Passando poi ai veicoli “irregolari” con targa estera si registrano due sequestri mentre sono state 53 le multe da 167 euro cadauna per mancata revisione. Passando alla guida senza patente ci sono stati 18 automobilisti sorpresi al volante in costanza di questa violazione cui consegue la multa da 5mila euro per singolo caso. Sempre in tema di patenti sono state 24 quelle risultate scadute al momento del controllo con conseguente sanzione da 158 euro. Non mandano poi gli automobilisti trovati alla guida sotto l’effetto di alcolici (19) e quelli che hanno assunto sostanze stupefacenti (4). L’azione della Sezione Radiomobile in tema di garanzia della sicurezza in strada ha visto e vede effettuare operazioni di controllo del territorio, di prevenzione repressione dei rati messe a frutto su tutto il territorio. Nel bilancio dell’attività della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Foligno non mancano nemmeno situazioni al limite del paradosso. Sono stati infatti individuati 5 veicoli, uno ogni 60 giorni, che pur se già sotto sequestro per varie motivazioni, circolavano non rispettando le disposizioni previste. E’ scattata così la maximulta da 2mila euro prevista per tali fattispecie in violazione delle disposizioni al Codice della Strada. Strade più sicure, quindi, e controlli che saranno ripetuti senzasoluzione di continuità.