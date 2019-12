Si svolge domenica 15 dicembre la tradizionale Fiera di Santa Lucia che si snoderà in via dell’Annunziata, corso del Popolo, piazza Ridolfi e via Colombo. In tutta l’area sono previste una serie di misure per la viabilità contenute in un’apposita ordinanza dove si specifica, tra le altre cose, il divieto di sosta e di transito nelle vie interessate dalla fiera dalle ore 1 del giorno 15 dicembre alle ore 7 del 16 dicembre e comunque sino al termine delle operazioni di ripristino della sicurezza.

«Con questa manifestazione – dichiara l’assessore al commercio del comune di Terni,– chiudiamo il circuito fieristico del 2019 confermando la localizzazione centrale della manifestazione e proponendo un’integrazione con le iniziative per le festività natalizie. La localizzazione in corso del Popolo funge infatti da collegamento ideale anche per il mercato di Natale che abbiamo deciso di posizionare a largo Frankl, vicino al fiume e al ponte di collegamento con città Giardino».