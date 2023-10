Lunedì 16 Ottobre 2023, 07:05

La Fiera dei Morti rischia di partire con un ingorgo non da poco. Un ingorgo che, allo stato attuale, per qualcuno potrebbe avere la conseguenza estrema di non poter riuscire a piazzare gli stand prima del taglio del nastro, che come ogni anno sarà il primo novembre con la fiera che andrà avanti fino a domenica cinque.

Intendiamoci. Al momento si tratta di una estrema forma di preoccupazione, ma la questione è dibattuta all’interno dei commercianti che prenderanno parte alla più grande fiera del centro Italia, con circa 600 stand ogni anno montati tra Pian di Massiano e il centro storico. La preoccupazione è quella di arrivare all’inaugurazione ancora incompleti nei montaggi, se non addirittura con delle rinunce, e il motivo è presto spiegato: la compresenza dei Baracconi e della partita del Perugia che potrebbero creare non pochi problemi per l’allestimento, in tema di spazi e di orari.

«A causa dello svolgimento concomitante nella zona di Pian di Massiano di altro evento a carattere sportivo, per garantire la fruibilità del parcheggio di Piazza Umbria Jazz saranno fornite successivamente ulteriori indicazioni per gli eventuali montaggi di strutture nella giornata di lunedì 30 ottobre, si invita pertanto a consultare il sito istituzionale del Comune di Perugia https://www.comune.perugia.it/pagine/commercio-su-aree-pubbliche» ha reso noto il Comune qualche giorno fa proprio ai commercianti. Il nocciolo della questione e la paura dei commercianti stanno proprio in quella che definiscono «vaghezza» nella formula «giornata del 30 ottobre» dal momento che la partita Perugia-Entella è prevista alle 20.45 e dunque con fischio finale non tanto lontano dalla mezzanotte. Ed è proprio questo che non fa dormire sonni tranquilli ai commercianti della Fiera. «Normalmente - racconta uno dei commercianti che come ogni anno ha intenzione di piazzare il proprio stand alla Fiera -le opere di montaggio iniziano dal 29 ottobre, dal momento che mettere in piedi 600 banchi non è uno scherzo a livello di tempi e logistica. Ma senza certezza di avere tempo a sufficienza c’è il rischio che più di uno decida di rinunciare, specie se si dovesse aspettare la fine della partita per poter iniziare o proseguire l’allestimento».

Insomma, la preoccupazione è quella di non poter mettere mano all’allestimento fino alla notte tra il 30 e il 31 ottobre, quindi a pochissime ore dall’inaugurazione.

Una preoccupazione che è già stata espressa ai rappresentanti del Comune, e a quanto si apprende nei giorni scorsi c’è stato un primo confronto proprio con i commercianti.

I quali sostanzialmente chiederebbero di prendere in considerazione la possibilità di iniziare a montare dalla giornata del 30 ottobre, iniziando dalla prima mattina se si ritiene necessario uno stop alla circolazione prima durante e dopo la partita oppure consentendo che l’opera di installazione degli stand possa avvenire contestualmente alla gara del Curi, magari iniziando dalla parte di piazza Umbria Jazz più vicina alla fermata del minimetrò.

Come detto, le istituzioni sono già al lavoro per fare in modo che un evento particolarmente atteso e con una tradizione secolare possa essere preparato e quindi svolgersi nelle migliori condizioni possibili. Giova sicuramente il fatto che la partita non dovrebbe essere inserita tra quelle a profilo di rischio per l’ordine pubblico, ma è chiaro come le esigenze di ordine pubblico sono primarie e avranno un peso determinante.