Bassetti celebra la messa al Luna Park: «Continuiamo ad aiutarci»

PERUGIA - Il presidente dei vescovi italiani, Gualtiero Bassetti, ha celebrato una messa al luna park di Perugia, sulla pista di un autoscontro, per incoraggiare la ripartenza dopo il lungo stop causato dalla pandemia.

«Chi ha avuto il Covid - ha osservato il vescovo di Perugia - ha sperimentato, come me, l'angoscia di non poter respirare e la vita è davvero il respiro, l'ossigeno… Sono con voi per ringraziare insieme il Signore dello scampato pericolo, ma anche per pregare per tutti coloro che non ce l'hanno fatta, per i grandi disagi che tutti abbiamo affrontato, ma particolarmente voi, per il vostro stile di vita nomade perché alle difficoltà di tutti si sono aggiunte quelle della vostra condizione di vita».

«Quanto avete sofferto, ma avete sofferto con dignità, perché un uomo, un cristiano non rinuncia mai, in nessuna situazione, alla sua dignità. È una grazia che siate potuti ripartire con dignità dopo il difficile periodo del Covid - ha osservato Bassetti - continuiamo a volerci bene, ad aiutarci, ad essere solidali, a tenerci per mano come

fratelli, perché la vita è una cordata come quando ci si trova a scalare una montagna».