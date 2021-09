Giovedì 30 Settembre 2021, 11:30

PERUGIA - La macchina per l’organizzazione era in moto da tempo, e ieri è arrivata la conferma: i baracconi dopo un anno di stop tornano ad animare Pian di Massiano. Con regole stringenti in materia di norme anti contagio, visto l’afflusso sempre corposo. Ci sarà anche la tradizionale Fiera dei Morti, che quest’anno durerà due giorni in più del solito. Sarà l’area delle giostre la prima ad aprire i battenti, sabato 9 ottobre (dalle 15 alle 24, mentre nei festivi anche la mattina dalle 10 alle 13). L’emergenza sanitaria non è ancora finita e l’accesso all’area con 124 attrazioni (più 16 stand dedicati alla gastronomia e ai dolci) avverrà con regole ben precise in materia di contenimento del Covid-19. Su tutte l’obbligo di indossare la mascherina all’interno dell’area del luna park. Area dove l’ingresso sarà consentito con green pass per chi ha da 12 anni in su. Gli under 12 potranno entrare liberamente. All’ingresso delle giostre all’aperto gli esercenti potranno solamente richiedere il possesso del green pass, mentre i titolari delle giostre al chiuso avranno la possibilità di sottoporlo a verifica. In ogni caso nell’area del parco saranno presenti agenti delle forze dell’ordine cui competerà la verifica di tutte le norme di comportamento e la possibilità, nel caso di violazione, di elevare sanzioni. Il Comune ieri ha spiegato che quest’anno i baracconi saranno senza musica perché è previsto un sistema di diffusione sonora che ricorderà le principali norme di comportamento da osservare, oltre che un box informazioni cui ci si potrà rivolgere in caso di necessità o per comunicazioni urgenti. Nell’area sarà sempre presente un’ambulanza della Croce rossa e tutte le giostre dopo l’utilizzo verranno sanificate. Una serie di regole che devono ancora passare al vaglio della commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli, che potrà decidere se stabilire ulteriori provvedimenti o modificare quelli proposti dall’organizzazione. Intanto il Comune ha spiegato che c’è una possibilità di proroga dell’apertura dal 7 al 14 novembre.

LA FIERA Nel frattempo è stata già definita la durata prolungata della Fiera dei Morti che si svolgerà dall’1 al 7 novembre, dunque due giorni in più del solito. È stata infatti accolta positivamente la richiesta avanzata da Fiva Confcommercio in relazione all’evento che rappresenta una delle principali manifestazioni della città per dimensioni e afflusso di visitatori. Il prolungamento di due giorni, ha evidenziato il Comune, è quindi volto «a favorire le possibilità di vendita degli operatori commerciali e la ripresa dalla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria».