Domenica 15 Ottobre 2023, 08:28

PERUGIA - Banda musicale, majorettes e tante famiglie hanno accompagnato ieri pomeriggio l’inaugurazione dell’edizione più speciale dei baracconi: la numero 100. «Siamo qui come amici, come cittadini che per 50 giorni vivono Perugia e per cercare di regalare un momento di svago alle persone». Così Vincenzo La Scala, componente della Commissione organizzativa del luna park, che quest’anno conta 114 attrazioni (banchi gastronomici inclusi) che occupano 18.830 metri quadrati sui circa 31mila dell’area dedicata alla manifestazione nel cuore di uno dei parcheggi di Pian di Massiano. In lista non ci sono nuovi giochi, perché «essendo l’anno del centenario abbiamo voluto dare spazio a tutti gli operatori che ci sono solitamente». Sono 400 in tutto le persone coinvolte, componenti di oltre 50 famiglie di giostrai. «Le novità – ha aggiunto La Scala – inizieranno dall’anno prossimo».

NESSUN RINCARO Intanto si lavora sodo per l’edizione 2023, partita appunto ieri, con i fuochi d’artificio a chiduere una prima grande serata. A livello generale non si registrano aumenti in fatto di biglietti per le attrazioni rispetto all’anno scorso «perché ci rendiamo conto del momento di difficoltà generale». «Quando sei ospite – spiega il componente della commissione organizzativa – è giusto che siamo anche noi a dare qualcosa». Nonostante questo impegno, i giostrai hanno previsto sconti, ad esempio, per disabili e famiglie in difficoltà, con due giornate dedicate da concordare insieme a Comune e scuole. Sull’offerta di momenti di svago a prezzi calmierati hanno espresso riconoscenza i rappresentanti delle istituzioni presenti all’inaugurazione. C’erano, fra gli altri, l’assessore Luca Merli (Sicurezza) per il Comune e la vice presidente dell’assemblea legislativa Paola Fioroni. Al taglio del nastro è partita la festa. Subito tante le famiglie che hanno affollato l’area delle attrazioni. Dai classici autoscontri alla pesca, dalle attrazioni che fanno ruotare a testa all’ingiù agli specchi, tutti i giochi hanno da subito riscosso successo per la gioia dei più piccoli e degli adolescenti.

MOSTRA E CONCORSO Al centro dell’area, è stato allestito uno stand 10 metri per 5 con una mostra speciale. Quella per i cento anni del luna park, passato da Monteluce a piazza Matteotti e piazza Danti fino a Pian di Massiano. In esposizione le fotografie di una storia di sorrisi lunga un secolo. Le fotografie sono state messe a disposizione anche dai perugini, che hanno aperto i cassetti di casa per spolverare vecchi ricordi ora finiti in mostra. Previsto anche un concorso a tema per le scuole Primarie e Secondarie di primo grado chiamate a presentare disegni e temi sui baracconi. In palio due premi da 2mila euro. Altro momento speciale sarà il 31 ottobre per la notte di Halloween, con sconti per chi si presenta con maschere originali. Poi, l’8,9 e 10 novembre, festa del bambino: giostre a 50 centesimi grazie alla distribuzione nelle scuole di 27mila cartelle (ciascuna con 12 buoni) divise per Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado.