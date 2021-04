Ficulle, violazioni norme antiCovid e lavoro nero. Nei guai quattro ditte edili

Violazione dei protocolli antiCovid sul lavoro e occupazione in nero, il tutto per 8400 euro di sanzioni amministrative. E' questo il risultato di una operazione dei militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Terni, messa in atto ieri a Ficulle. Nell’ambito di specifici controlli volti alla verifica della corretta applicazione del protocollo di sicurezza “Covid-19” sui luoghi di lavoro, lo speciale nucelo dell'Arma ha deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni un cinquantacinquenne del posto, amministratore unico di una società che opera nel campo dell’edilizia, poiché resosi responsabile della violazione delle norme anti-Covid previste sui luoghi di lavoro.

APPROFONDIMENTI CRONACA Si finge corriere per farsi consegnare vestiti da un commerciante...

Nell’ambito della stessa attività, i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per complessivi 800 euro nei confronti di altre due persone, un cinquantenne romano ed un quarantacinquenne salernitano, nelle loro rispettive vesti di amministratore unico e socio amministratore di ulteriori due ditte operanti nel medesimo settore, i quali non adottavano le previste misure di informazione e di prevenzione volte a contenere il rischio epidemiologico all’interno delle proprie aziende.

A conclusione del servizio, infine, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di una ditta, sempre di Ficulle, poiché in essa sono stati individuati dei lavoratori in nero su un cantiere impiegati al momento dell’accesso ispettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA