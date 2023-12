Laboratori di diagnostica strutturale, un supporto fondamentale per la sicurezza

Svolgere prove su materiali da costruzione, così come indagini strutturali o geognostiche presso laboratori specializzati è un passaggio fondamentale in campo edile e ingegneristico. Queste attività prestano, infatti, spazi e tecnologie all’avanguardia per permettere alle realtà del settore di muoversi verso nuove importanti basi di sicurezza, durabilità e affidabili delle proprie attività, riguardino esse strutture, edifici o altro.

Un appuntamento di successo

Per parlare di tutto questo e fare il punto su possibilità, attività e innovazione, tra passato, presente e futuro, un’eccellenza 100% italiana come Aprila Test ha deciso di organizzare il seminario “Aprilia Test, prove sui materiali di costruzione”. Un appuntamento che ha riscosso un grande successo e visto la partecipazione di istituzioni, addetti ai lavori e studenti delle realtà scolastiche del territorio, dando vita a una significativa giornata formativa di condivisione, crescita e pianificazione.

Organizzato dal primo laboratorio di diagnostica strutturale di Aprilia, realtà nata con l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 marzo 2023, il seminario ha toccato argomenti cardine quali diagnostica strutturale, emergenza infrastrutture e sicurezza, permettendo un costruttivo e proficuo confronto. “Era il nostro primo seminario e abbiamo raggiunto l’obiettivo della sana formazione”, ha commentato il direttore di Aprila Testa, Agostino Schiavone, che ha rivelato: “Puntiamo all’innovazione nel settore della diagnostica, anche in materia di rilascio certificazioni”. “Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto”, ha commentato Fabio Di Domenico, che insieme al fratello, Pasquale, ha dato vita ad Aprilia Test.

Gli applausi di istituzioni e partner

Una soddisfazione condivisa anche da Lanfranco Principi, primo cittadini di Aprilia, che ha colto l’occasione per ringraziare Aprilia Test per il ruolo giocato sul territorio: “perché un’azienda così dà lustro al territorio di Aprilia. Crea posti di lavoro per il futuro, il futuro delle aziende e vedendo così tanta partecipazione dalle scuole presenti capisco quanto stia a cuore il futuro dei giovani a questa grande azienda”.

Sulla medesima lunghezza d’onda le parole del consigliere regionale Angelo Tripodi: “Aprilia Test è una realtà di straordinaria eccellenza. In agenda abbiamo moltissimi progetti e mi piace pensare che potremmo avvalerci dell’aiuto e della consulenza di questa grande realtà 100% Italiana”, e del consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di Latina, Michele Magliocchetti, che ha spiegato: “Collaboriamo con loro da anni, guardandola oggi ci riempie di soddisfazione vederla così cresciuta. Come ordine abbiamo sempre più necessità di servirci di un laboratorio di questo livello, e siamo fieri che sia del nostro territorio”.

Elogi anche dal presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina, Luca di Franco: “Abbiamo accettato con grande entusiasmo di partecipare a questo seminario. Fare test vuol dire sicurezza, vuol dire futuro, sia per le nuove costruzioni, i nuovi materiali ma anche e soprattutto per la gestione delle vecchie costruzioni piccole e grandi che siano. Noi quando parliamo di test parliamo di conoscenza e questo spirito non lo dobbiamo mai abbandonare. Grazie ancora all’Aprilia Test per aver realizzato questo evento per tutti noi”.

Gli obiettivi per il futuro

Aprila Test punta oggi a migliorare sempre più la propria capacità di supportare l’attività di tutti i tecnici del settore, le imprese e gli enti che si rivolgono a lei ogni giorno. Oltre a ciò, si continuerà a prestare grande attenzione e a investire risorse sui giovani e l’aggiornamento tecnologico, per proseguire l’importante percorso di crescita intrapreso con impegno, professionalità, sicurezza e passione.

I servizi offerti da Aprilia Test

Presso il laboratorio Aprilia Test è possibile sostenere: prove non distruttive (prelievi su calcestruzzo fresco, indagini pacometriche, indagini sclerometriche, indagini ultrasoniche, indagini soniche, indagini sonreb, indagini termografiche, indagini pull-out, indagini pull-off, prove su piastra, prove ecometriche pit-test, prove cross-hole); prove distruttive (carotaggi elementi strutturali, carotaggi su conglomerato bituminoso, estrazioni barre d’armatura, prove con martinetti piatti su murature, prove endoscopiche, indagine shove test); prove di carico (su pali, solai o generiche).

Oltre a ciò, Aprilia Test è a disposizione per: sondaggi ambientali (campionamento e analisi chimiche acqua, gas e suolo); sondaggi geognostici (prelievo campioni indisturbati - prove di laboratorio, installazione piezometri – monitoraggio acque di falda, installazione inclinometri – assestimetri, prove dilatometriche, pressometriche, scissometriche e di permeabilità); prove penetrometriche di tipo statico (cpt | cptu | scptu) o dinamico (dpm | dph | Dpsh | spt) e prove geofisiche dirette (down hole | cross hole) e indirette (masw | sasw | remi | hvsr).

Aprilia Test si trova in via Mediana 150/B, ad Aprilia. Per info, 389 205 9123 o info@apriliatest.it. Presto online nella sua versione definitiva, il sito www.apriliatest.it permette fin da ora di scaricare il modulo per la richiesta prove sui materiali.