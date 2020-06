Ex Treofan: diventa sempre più compatto il fronte a difesa della fabbrica ternana

La riunione al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico per parlare della ex Treofan è stata fissata per il prossimo diciassette accompagnata con la solidarietà della politica. Tra l’altro nelle call conferenze, ormai a Roma non ci andrà più nessuno, sarà presente la Regione dell’Umbria, alla quale viene dato ampio mandato a spingere per eventuali altre soluzioni di prospettiva. Ma anche la Lega e con essa la senatrice Valeria Alessandrini, si associa alla lotta dei centocinquanta lavoratori della ex Treofan. “La Lega a tutti i livelli è vicina ai lavoratori della Treofan di Terni in un momento difficile per il futuro dell’azienda”. Non solo solidarietà ma anche proposte, quelle che servono: “Depositerò un’interrogazione parlamentare – spiega Valeria Alessandrini – per chiedere al Governo interventi mirati e decisi per la salvaguardia della ex Treofan di Terni e del comparto della chimica ternana. Chiederò, inoltre, di essere presente al tavolo convocato dal Mise mercoledì 17 giugno. In considerazione di quanto accaduto a Battipaglia – prosegue Alessandrini insieme ai consiglieri comunali – è necessario che la Jindal chiarisca subito la sua posizione e allontani la prospettiva di delocalizzazione della produzione in favore di altre realtà a discapito di quella di Terni. Con le promesse non si può andare avanti, serve un piano industriale per lo sviluppo dello stabilimento che preveda impegni chiari e precisi a tutela della produzione e dei livelli occupazionali, evitando il depauperamento degli ordini e allontanando ogni prospettiva di chiusura”.

