Terni. Il Ministero chiama a confronto per la ex Treofan la Regione, i sindacati e la Jindal

La lettera è poi arrivata in serata: Il ministero per l’Industria e lo sviluppo economico ha diramato una convocazione per il prossimo diciassette giugno per parlare della ex Treofan di Terni, chiamando al tavolo, in realtà, ci sarà una teleconferenza, sia la Jindal Europe Film, che la direzione aziendale dello stabilimento di Terni, insieme alla Regione ed ai sindacati dei chimici di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Il Vicecapo di gabinetto, Girgis Sorial, ha in mente di sbrogliare definitivamente la matassa sulla destinazione delle commesse e dei macchinari che sono diventati inutili a Battipaglia, destinato ad altra produzione. Ma sarà anche l’occasione per riannodare i file di relazioni industriali per niente facili in questi ultimi mesi che hanno anche portato ad uno sciopero con blocco di portineria. © RIPRODUZIONE RISERVATA