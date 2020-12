La RSU Treofan Terni organizza per lunedì 21 dicembre dalle ore 10 un presidio presso la portineria centrale del Polo Chimico a Piazzale Donegani. «Dopo l'incontro del 16 dicembre con il liquidatore - dicono - durante il quale non è emerso nulla di nuovo rispetto al mandato da parte di Jindal per il licenziamento di tutti i lavoratori dello stabilimento, noi RSU insieme alle OO.SS. non molliamo, non ci stiamo e non accettiamo di essere considerati dei semplici numeri. La Treofan di Terni e i suoi lavoratori rappresentano l’eccellenza, la qualità e devono essere un orgoglio per il nostro territorio e il nostro paese. Alla vigilia delle feste, invitiamo le istituzioni e la cittadinanza a portare la loro solidarietà».

APPROFONDIMENTI SOLIDARIETà Terni, licenziati della Treofan donano 900euro per i malati Covid e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA