Sale l'attesa per la convocazione al Mise relativa alla questione della Treofan di Terni. Nel frattempo però le segreterie regionali e provinciali dell'Umbria e di Terni di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil prorogano lo stato di scipero. «Non avendo ad oggi ricevuto notizie in merito alla convocazione da parte del Mise - scrivono in una nota - lo sciopero di tutto il Polo Chimico di Terni è ulteriormente prorogato fino alle ore 24:00 di lunedì 03 agosto 2020».Le organizzazioni sindacali, insieme alla Rsu ricordano che «lo sciopero dei lavoratori Treofan si protrae ormai da oltre un mese (inizio 29 giugno) con difficoltà economiche per loro e le rispettive famiglie; il 24 luglio si sono uniti alla lotta i lavoratori del Polo Chimico di Terni e questo perché la continuità produttiva di Treofan è una garanzia non solo per i lavoratori in vertenza, ma anche per tutti quelli che operano all’interno del polo, nonché di tutti quelli dell’indotto. La strategicità e il know-how di Treofan sono noti a tutti, a partire dai clienti che hanno sempre riconosciuto il marchio come garanzia di qualità. Per tutto quanto sopra detto, ci aspettiamo una celere convocazione del tavolo ministeriale».