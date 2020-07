© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva la convocazione al Mise per la vicenda Treofan. Il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, ha convocato il tavolo in videoconferenza per venerdì 7 agosto alle ore 11. In attesa della convocazione le segreterie regionali e provinciali dell'Umbria e di Terni di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil avevano prorogato lo stato di sciopero fino alle ore 24:00 di lunedì 03 agosto 2020.Uno sciopero che si protrae ormai da oltre un mese (inizio 29 giugno) a cui il 24 luglio si sono uniti anche i lavoratori del Polo Chimico di Terni. «La continuità produttiva di Treofan è una garanzia non solo per i lavoratori in vertenza, ma anche per tutti quelli che operano all’interno del polo, nonché di tutti quelli dell’indotto. La strategicità e il know-how di Treofan sono noti a tutti, a partire dai clienti che hanno sempre riconosciuto il marchio come garanzia di qualità. Per tutto quanto sopra detto, ci aspettiamo una celere convocazione del tavolo ministeriale» dichiarano i sindacati.