Sono pesanti le accuse con le quali la sostituto procuratore Mara Pucci della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sacerdote che nel 2017, mentre era ospite e educatore nel centro di accoglienza per profughi di Villanova di Orvieto, si sarebbe reso responsabile di sostituzione di persona, atti sessuali con minorenni e prostituzione minorile. La vicenda sarà discussa in aula, il 20 gennaio, data fissata dalla giudice Angela Avila per il dibattimento dell'udienza preliminare.

L'uomo, ex sacerdote di 58 anni di origini toscane, è al centro di un corposo fascicolo messo insieme dalla Procura che durante le indagini ha ascoltato numerosi testimoni arrivando a delineare un quadro che, a quanto si apprende, partirebbe da lontano, ancor prima dell'arrivo del cinquantottenne a Villanova. Secondo quanto emerso, l'ex sacerdote – l'uomo era stato privato dello stato clericale nel 2004 ma avrebbe continuato sia a indossare l'abito talare sia a celebrare messa – è accusato non solo di aver offerto soldi ad alcuni ragazzi nordafricani ospiti del centro per ottenere in cambio prestazioni sessuali, ma anche di aver compiuto atti sessuali nei loro confronti facendo leva, questa l'ipotesi della Procura, sulla propria posizione predominante di educatore e religioso e millantando amicizie nel campo della moda che avrebbero potuto avviare i ragazzi, allora tutti minorenni, verso sfilate da nudi promettendo lauti compensi.

Contro l'ex religioso, secondo voci vicine alla Procura, ci sarebbero tutta una serie di dichiarazioni, di trascrizioni di messaggi, di rapporti di polizia e carabinieri, e numerose cenni alle, a quanto pare varie indagini precedenti sempre incentrate sulla sua persona.