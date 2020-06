© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Piemontese d’origine, perugina d’adozione. Con un legame speciale per la suo “nuova” terra, dove si è trasferita per amore, ha cresciuto la sua famiglia ed ha festeggiato un traguardo importantissimo: 100 anni. Protagonista della storia è Emma Galliano, classe 1920, che ha festeggiato i sui cento anni venerdì scorso. In un modo un po’ speciale perché, per le restrizioni legate al coronavirus, la famiglia si è radunata virtualmente. I suoi cari si sono uniti in un abbraccio fotografico che raccoglie le immagini di ognuno di loro, scattate in varie parti d’Italia e a anche all’estero: Milano, New York, Firenze, Bologna, Cortona, Novello (città di origine) e Bastia. Vicinanza anche dall’amministrazione comunale con l’assessore Gabriele Giottoli che ha consegnato una targa per conto del sindaco Andrea Romizi. Un occasione per far raccontare la sua storia. Emma si trasferì in Umbria per amore del soldato Luigi Ascani. La loro storia è nata durante la seconda guerra mondiale tra le colline piemontesi, quando era appunto soldato. Si sono sposati in Umbria nel 1942. Dal loro amore sono nati tre figli e, a seguire negli anni, cinque nipoti e cinque bisnipoti.