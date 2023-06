Effetto Bandecchi, eliminate le panchine da corso Tacito: «Così finiscono i bivacchi degli sbandati»

TERNI – Le panchine sono veramente state eliminate da corso Tacito. Nello slargo in cui commercianti e residenti segnalano da tempo la presenza di persone disagiate, sono state tolte la mattina di lunedì 19 giugno. Il vice sindaco Riccardo Corridore lo aveva annunciato il sabato precedente nel sorso della sua conferenza stampa: «Scene di bivacco non si possono tollerare nella via principale del centro. Ho dato disposizione di rimuoverle per risolvere un problema di decoro. E se quei quattro sbandati li trovo a sdraiarsi su altre panchine di corso Tacito, disporrò che vengano eliminate tutte». Ora, però, si corre davvero il rischio che nella via dello shopping un bambino non sappia dove fermarsi per salutare un amico o che un anziano non possa fare una piccola sosta.