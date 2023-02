Venerdì 10 Febbraio 2023, 00:35

Gabriella Genisi è la scrittrice dalla cui fantasia è nata la figura della vicequestore Lolita Lobosco. I libri di Genisi hanno avuto così tanto successo che sono diventati una fiction, di cui la seconda serie va in onda proprio in questi giorni su Rai1, con ascolti da record.

Sarà a Terni oggi, 10 febbraio, alle 18.30 in Bct per la rassegna UmbriaLibri Love

Ci dia un'anticipazione, una risposta alla domanda che tutti si stanno facendo. Lolita incontrerà l'amore vero?

«Gli amori di Lolita sono tanti: quella sua professione in un ambiente prettamente maschile, la squadra di lavoro, la sua terra, la famiglia, l'amica Marietta, i tacchi, la buona cucina. L'amore vero, invece, non lo ha ancora incontrato Ma lo incontrerà, ne sono certa».

Ci può anticipare qualche altro dettaglio del futuro della poliziotta più amata?

«Non so dirlo perché non c'è nulla di studiato nei miei personaggi, le loro vicende si sviluppano libro dopo libro. Sono personaggi che prendono vita man mano che scrivo, sono loro a condurmi dove vogliono».

Quanto c'è di lei in Lolita?

«Lolita Lobosco è un personaggio totalmente immaginario e questo lo ripeterò all'infinito, perché ad ogni incontro con i lettori mi trovo di fronte un commissario o un agente di polizia che mi domanda come avrei condotto questa o quella indagine. Invece io non sono un poliziotto e non faccio indagini su nessuno. Di me, comunque, c'è sicuramente l'amore per la Puglia e per il mare. Di me c'è anche la passione per i tacchi, per le macchine sportive, per la buona tavola».

Anche i sogni sono diversi. Quello di Lolita è di incontrare finalmente il grande amore ma non quello di Gabriella.

Qual è il sogno o il progetto che più le sta a cuore in questo momento?

«In questo momento mi piacerebbe di comprare una casa a Parigi dove continuare a scrivere romanzi».

Secondo lei esiste il grande amore?

«Sì, lo posso dire per la mia esperienza. Io l'ho incontrato, il grande amore, un amore che cresce poi per i figli e ora per la mia nipotina di quattro anni».

Quindi è impossibile che non arrivi anche per Lolita?

«Lolita è una donna che sa quello che vuole, che ha lottato contro i pregiudizi di cui le donne sono vittime ancora oggi andando avanti per la sua strada e che si preoccupa anche della mamma e della sorella, che cura il legame di amicizia con Marietta e con i suoi collaboratori. Lolita è una donna forte ma romantica, che continua ad inseguire il sogno di un amore "vecchio stile". E' per questo che ha, di fatto, licenziato Giancarlo Caruso, perché non crede nei rapporti a distanza».

Ci sarà un nuovo libro su Lolita?

«Sì, ci sarà un altro libro. Non so cosa Lolita scoprirà della morte del padre e quali indagini affronterà, ma sono certa che il grande amore è dietro l'angolo».

Lei ha cominciato a scrivere da adulta.

«Ho iniziato questa meravigliosa carriera quando i miei figli avevano compiuto la maggiore età, anche se, appassionata di lettura, mi ero già dedicata alla scrittura. Poi sono riuscita a pubblicare i primi libri, sono andati bene e, infine, è arrivata anche la fiction in televisione con un'attrice splendida come Luisa Ranieri»

Gabriella Geninisi arriva domani a Terni.

E' mai stata nella città dell'amore?

«No e solo dopo l'invito di Angelo Mellone (direttore artistico di Ubrialibri, ndr) ho scoperto il legame del santo con la città. Per questo sono così emozionata, perché parlerò degli amori di Lolita nella città di San Valentino».

Ispirandosi al commissario Montalbano ha voluto creare una figura femminile indipendente e intelligente che è riuscita ad appassionare prima Luca Zingaretti, Luisa Ranieri e poi milioni di spettatori. Lolita Lobosco è diventata in un certi senso reale

Quanto è vicina Luisa Ranieri alla Lolita dei suoi libri?

«Laura Ranieri è riuscita ad incarnare perfettamente la mia Lolita».



