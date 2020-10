Due studentesse Covid-positive, il Classico "Gualterio" di Orvieto attiva la didattica a distanza

Tutti a casa al triennio del Liceo Classico “F. Gualterio” di Orvieto. Dopo i due casi di positività da Covid-19 che hanno riguardato nei giorni scorsi due studentesse diciottenni della quinta classe del Classico, e dopo la messa in quarantena della classe stessa e dei professori che ruotano su di essa con le proprie lezioni, la dirigente dell'Istituto d'Istruzione Superiore Artistica, Classica e Professionale di Orvieto, Cristiana Casaburo, ha deciso, nella giornata di lunedì 5 ottobre, di chiudere cinque classi del triennio e attivare per gli studenti che le frequentano la didattica a distanza.

Da martedì 6 e fino a mercoledì 14 ottobre, le classi III sezione A, IV sezione A, V sezione A, III sezione B, IV sezione B, tutte del triennio del Liceo Classico avranno tutte le attività didattiche organizzate a distanza secondo orari e attivazioni che saranno resi noti a ragazzi e famiglie nella giornata di oggi. Il provvedimento, che riguarda in tutto circa 80 ragazzi e una decina di professori, non riguarda invece il biennio del Classico (classi prime e seconde) e non riguarda tutto il ramo Scienze Umane (dalle classi prime alle quinte) per i cui studenti e docenti continua senza interruzioni la didattica in presenza pur nell'osservanza stretta di tutte le norme in vigore anti-contagio.

Secondo quanto si apprende la messa in isolamento fiduciario del pool professori che insegna nel quinto interessato dal contagio delle due ragazze, avrebbe provocato una sorta di effetto domino sulle altre classi del triennio del ramo Classico e di fronte alla forzata assenza di numerosi docenti non sarebbe stato possibile garantire il normale funzionamento della didattica in presenza se non con sostituzioni dell'ultima ora e spostamenti di docenti con ricadute anche su altre classi.

Di qui la decisione della dirigente Casaburo di mettere a casa tutto il triennio del Classico e di attivare la didattica a distanza alla quale potranno contribuire anche gli stessi docenti che al momento si trovano in isolamento fiduciario. Le due ragazze positive al Covid-19, entrambe orvietane e asintomatiche, si trovano in isolamento contumaciale presso il proprio domicilio, provvedimento per loro disposto dalla sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, così per il padre di una delle due. Nel frattempo c'è grande attesa per l'esito dei tamponi eseguiti sia sui compagni di classe che sui relativi docenti.

