Orvieto, positivi Covid padre e figlia. La ragazza frequenta il "Gualterio". Scatta il piano Covid, classe in isolamento fiduciario

Padre e figlia positivi Covid a Orvieto. Si tratta di un uomo di 51 anni e della figlia di 18 entrambi asintomatici e attualmente in quarantena contumaciale presso la propria abitazione disposta con ordinanza del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani. Secondo quanto riferisce una nota Usl Umbria 2 "i due sono stati individuati tramite contact tracing dall'Azienda Usl Umbria 2 su segnalazione di un'azienda sanitaria extraregionale."La ragazza frequenta il quinto anno del Liceo Classico "F. Gualterio" per questo, in conformità con quanto prevede il protocollo Covid Scuola, tutta la classe, professori compresi, è stata messa in isolamento fiduciario dal dipartimento di prevenzione, servizio di Igiene e Sanità Pubblica, diretto dal dottor Marco Mattorre che sta attentamente monitorando la situazione. Dalla Usl fanno sapere che "è in fase di ultimazione l'inchiesta epidemiologica dei sanitari della Usl Umbria 2 e sono già stati individuati i contatti stretti."Dalla scuola in questione fanno sapere che al momento "la scuola è aperta regolarmente nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza".notizia in aggiornamento